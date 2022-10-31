Arnavutköy’de servis minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Minibüsün de bulunan 7 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü daha sonra önünde seyir halinde olan olan Tugay Demir yönetimindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile içerisinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu servis minibüsünde 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra civarda ki hastanelere götürdü. Kaza sonrasında cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.