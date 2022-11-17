Arnavutköy’de savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet savuruldu. Motosiklette bulunan sürücü yere düşerek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Tanyeli Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklette bulunan sürücü ise düşerek yaralandı. Kaza anını gören vatandaşlar ise motosiklet sürücüsüne yardım etmek istedi. Yaşananlar ve kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.