Arnavutköy’de rüzgar pazarda esnafa zor anlar yaşattı

Arnavutköy ’de zaman zaman etkisini arttıran rüzgar pazarda esnafa zor anlar yaşattı. Hadımköy’de bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur ve rüzgar etkili olmaya başladı. Arnavutköy ’de etkili olan rüzgar ve yağış şiddetini zaman zaman arttırıyor. Hadımköy Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İslambey Mahallesi’nde ise, kurulan Pazartesi pazarında rüzgar nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.