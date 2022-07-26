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Arnavutköy’de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi

Arnavutköy’de polis uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün polise saldıran yakınları “Görevi Yaptırmamak-Tehdit Hakaret-Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 26.07.2022, 15:14
Arnavutköy’de polise saldıran ehliyetsiz sürücünün yakınları adliyeye sevk edildi

Arnavutköy’de polis uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün polise saldıran yakınları “Görevi Yaptırmamak-Tehdit Hakaret-Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin tarafından yapılan

uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için araçtan inerek kaçmıştı. Olay yerine çağırılan araç sahibi M.M ceza yazılırken, olay yerine gelen sürücünün yakınları polis ekiplerine saldırmıştı. Polise sözlü ve fiziksel müdahalede bulunan M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.

Yapılan çalışmaların devamında, sürücü Muhammet M.’nin yaşının küçük olduğu öğrenildi. Polislere saldıran M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö. isimli şahıslar Emniyetteki işlemlerinin ardından “Görevi Yaptırmamak- Tehdit Hakaret- Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

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