Arnavutköy’de park kavgasında silahlar konuştu 1’i çocuk 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy’de bir vatandaş ara sokakta bulunan işyerinin önüne, trafiği sıkıştırarak aracını park etmek isteyince arkasındaki otomobil sürücüsü iş yeri sahibine silahla saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken olayda yaralanan 1’i çocuk 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Hüma Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş T. seyir halindeyken trafiği sıkıştırarak Yunus Emre Mahallesi Hüma Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önüne iş ortağı Fırat Ö.’nün yardımıyla otomobilini park etti. Arkasında bulunan otomobildeki şahıslar ise trafiği sıkıştırarak otomobili park eden iş yeri sahibine sinirlendi. Sinirlenen sürücü önce otomobile çarptı ardından iş yeri sahibi Kurtuluş T.’ye ve iş ortağı Fırat Ö.’ye silahla saldırdı. Ateş eden sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki sürücüler ve yoldan geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırı esnasında annesiyle yoldan geçen 7 yaşındaki Yusuf Sarıboğa’nın yüzüne ise mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayda işyerinin önüne aracını park etmeye çalışan Kurtuluş T. iş ortağı Fırat Ö. Ve 7 yaşındaki Yusuf Sarıboğa yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Annesi ile birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğun yüzüne mermi isabet etti

Saldırı esnasında şans eseri annesi ile birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Yusuf Sarıboğa kurşunların hedefi oldu. Yüzünden yaralanan 7 yaşındaki çocuğun vurulduğu an ve sonrasında kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.