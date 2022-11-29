Arnavutköy’de park halindeki otomobil alev aldı

Arnavutköy’de park halinde olan bir otomobil henüz nedeni bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Yangın, gece saatlerinde Bolluca Mahallesi Saraylı Sokakta çıktı. İddiaya göre, park halinde olan hafif ticari araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracı komple sardı. Alev topuna dönen araç çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan araç söndürüldü.