Arnavutköy’de palet hırsızları kamerada

Arnavutköy’de kamyonet ile sokağa girdikten sonra boş arazideki paletleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

İslambey Mahallesi Aysungur Sokak üzerinde çayırlık alanda bulunan paletleri gözüne kestiren hırsızlar kamyonet ile sokağa girip paletleri çaldı. Hırsızların paletleri çaldığı anlar karşı binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de hırsızların rahat bir şekilde yükleme yaptığı da görüldü.