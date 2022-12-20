Arnavutköy’de otomobil çayırlık alana uçtu: 1 yaralı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alana uçan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kiptaş Konutları mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 EGH 522 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle çayırlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarttı. Araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.