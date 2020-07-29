Son Dakika
Arnavutköy’de otluk alanda yangın
ARNAVUTKÖY’DE YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK BİR ARSADAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN KISA SÜREDE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 29.07.2020, 18:13
3
Arnavutköy’de yaklaşık 10 dönümlük bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Güllüce Sokak içerisinde bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki yaklaşık 10 dönümlük arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın arsa yakınındaki fabrikaya doğru ilerlerken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan fabrikalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
25°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25