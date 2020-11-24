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Arnavutköy’de operasyon yapılan evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı
Arnavutköy’de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.
Asayiş 24.11.2020, 08:11
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Arnavutköy’de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.