Arnavutköy’de okul servisi şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi şarampole yuvarlandı. Duvara çarparak durabilen minibüsün içindeki servis şoförü ve hostes yaralandı. Kaza olduğu sırada aracın içinde öğrenci olmaması ise bir faciayı önledi.

Arnavutköy’de saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 LAR 117 plakalı okul servisi, sürücüsü Hacı Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı. Bir seranın duvarına çarparak durabilen minibüsün şoförü Kaya ve araçta bulunan hostes Dürdane Dere kaza nedeniyle yaralandı. Yaralılar sıkıştığı minibüsten olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan servis şoförü Hacı Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, hostes Dürdane Dere’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı an olay yerinde bulunan görgü tanığı Muhammed Hıdır aracın kaldırıma çarptıktan sonra takla atak aşağı düştüğünü söyleyerek “Koştum kadını çıkardık. Şoför sıkışmıştı çok uğraştık çıkarmak için” dedi.

Öte yandan kazanın yaşandığı saatte okul servisinin içinde öğrencilerin olmaması ise bir faciayı önledi. Yaşanan kazanın ardından şarampolden yuvarlanan minibüs dron ile havadan görüntülendi.