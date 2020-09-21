Son Dakika
Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ARNAVUTKÖY’DE CADDE ÜZERİNDE İLERLEYEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ANİDEN SAĞA YANAŞINCA, O ESNADA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOKURYE ÇARPTI. KURYE HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 21.09.2020, 10:43
2
Arnavutköy’de cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü aniden sağa yanaşınca, o esnada seyir halinde olan motokurye çarptı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy’de gece saatlerinde bir restoranda ait motokurye sipariş götürmek üzere cadde üzerinde ilerlerken, önündeki aracın aniden sağa yanaşması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motokurye duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kuryenin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hafif şekilde yaralanan kurye vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0