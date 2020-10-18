banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu

Arnavutköy’de minibüste şoke eden görüntü

ARNAVUTKÖY'DE TIKLIM TIKLIM MİNİBÜS YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Asayiş 18.10.2020, 17:23
Arnavutköy’de minibüste şoke eden görüntü

Arnavutköy’de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Karagümrük 5 8
3. Antalyaspor 5 8
4. Fenerbahçe 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. West Ham 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 6 11
2. Real Madrid 5 10
3. Getafe 5 10
4. Cádiz 6 10
5. Granada 5 10
6. Real Betis 5 9
7. Atletico Madrid 4 8
8. Real Sociedad 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Valencia 6 7
13. Athletic Bilbao 5 6
14. Eibar 6 5
15. Celta de Vigo 6 5
16. Huesca 5 4
17. Elche 3 4
18. Deportivo Alaves 5 4
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 5 2