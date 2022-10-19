Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Arnavutköy’de iki otomobilin karıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazadan yaralı kurtulan 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Utku Muharrem Kerman idaresindeki 14 EK 334 plakalı araç, makas atarak yolda ilerlediği sırada ters istikamete geçerek, Ekrem Genç idaresindeki 34 BTM 59 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, 34 BTM 59 plakalı aracın sürücüsü Ekrem Genç ile Utku Agocuk hayatını kaybetti. 34 BTM 59 plakalı araçta bulunan Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç, Yeter Genç ile 14 EK 334 plakalı araçta bulunan sürücü Utku Muharrem Kerman ve Ahmet Doğan’ın tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor