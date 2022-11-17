Arnavutköy’de madde bağımlılarının yaktığı ateş ormanlık alana sıçradı

Arnavutköy’de madde bağımlıların yaktığı ateş ormana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaşananlar ve vatandaşların tedirgin anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlısı gençlerin yaktığı ateş ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alana sıçrayan alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların yangının büyümesi ile ilgili endişeli anları ve yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.