Son Dakika
Gökcan: “Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir”
Arnavutköy’de lodosla birlikte dolu yağışı etkili oldu
Arnavutköy’de lodos ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde yağan dolu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Asayiş 30.11.2021, 13:50
Arnavutköy’de lodos ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde yağan dolu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Arnavutköy de bazı mahallelerde lodos ile birlikte dolu yağışı meydana geldi. Kısa süren yağış vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.