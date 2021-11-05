Arnavutköy’de liseli kızların kavgası kamerada

Arnavutköy’de bulunan bir lisenin çıkışında kız öğrenciler kavga etti. Kız öğrencilerin kavgası diğer arkadaşları tarafından ayrılmaya çalışıldı. Kavga anı ve yaşananlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde bulunan bir lise çıkışında kız öğrenciler nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kız öğrencileri arkadaşları ayırmak istedi. Dakikalarca ayrılmayan öğrencilerin kavga anı ve yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.