Arnavutköy’de kuyuya düşen 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde çayırlık alana otlaması için bırakılan 2 büyükbaş hayvan kayboldu. 4 günün sonunda kaybettiği kazını arayan bir vatandaş tarafından düştükleri kuyuda bulunan 2 büyükbaş hayvan, telef olmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde çayırlık alana otlaması için bırakılan 2 büyükbaş hayvan, kaybettiği kazını arayan vatandaş tarafından kuyuda bulundu. 4 gündür kuyunun içerisinde olan 2 büyükbaş hayvan telef olmak üzereyken itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Hayvanların kuyuda olduğunu gördükten sonra ekiplere haber veren Recep Oruç, “Ben kazlarımı kaybetmiştim. Onları arıyordum duvar kenarından telefonun ışığı ile buraya gelince hayvan kokusu hissettim. Baktım ki hayvanlar burada ekiplere haber verdim. Geldiler kurtardılar. Bu hayvanlar herhalde 3 gündür burada. Elma ağacı var orada elma yemek için gitmişler kuyunun kapağı tartmayınca çökmüş üst üste düşmüşler” dedi.