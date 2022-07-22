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Arnavutköy’de korkutan yangın

Arnavutköy’de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 22.07.2022, 10:16
Arnavutköy’de korkutan yangın

Arnavutköy’de 3 katlı apartmanın yakınında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de Yunus Emre Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın yakınındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

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