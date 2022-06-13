Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VZ 826 plakalı kamyonet sola dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Araç sürüklenirken, kazada şoför hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yan yatan kamyonet çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.