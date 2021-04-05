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Arnavutköy’de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarptı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Asayiş 05.04.2021, 20:40
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Arnavutköy’de kontrolden çıkan cip refüjdeki ağaca çarptı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GFG 46 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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