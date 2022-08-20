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Arnavutköy’de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı

Arnavutköy’de hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazada ikisi ağır on kişinin yaralandığı öğrenildi.

Asayiş 20.08.2022, 09:00
Arnavutköy’de kaza anı güvenlik kamerasında: 10 yaralı

Arnavutköy’de hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazada ikisi ağır on kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Hadımköy - Yassıören yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, havalimanına işçi taşıdığı öğrenilen servis aracı hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen binek otomobil ise servis aracına çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşı yönden gelen bir başka servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı ve araçta yaşanan panik araç içi kamerasına yansırken olayda ikisi ağır toplam on kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

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