Arnavutköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Arnavutköy’de gece saatlerinde 7 gencin bir kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasasında 7 kişi yolculuk etti. İçlerinde çocuk ve gençlerin bulunduğu tehlikeli yolculuk, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı çocukların ayaklarını kasadan aşağıya doğru sarkıttıkları görüldü.