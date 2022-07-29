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Arnavutköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Arnavutköy’de gece saatlerinde 7 gencin bir kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 29.07.2022, 15:06
Arnavutköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Arnavutköy’de gece saatlerinde 7 gencin bir kamyonetin kasasında yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyonetin kasasında 7 kişi yolculuk etti. İçlerinde çocuk ve gençlerin bulunduğu tehlikeli yolculuk, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı çocukların ayaklarını kasadan aşağıya doğru sarkıttıkları görüldü.

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