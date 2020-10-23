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Arnavutköy’de kaçak yıkımı devam ediyor

ARNAVUTKÖY'DE METRUK VE YASAL OLMAYAN YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI. YIKIM ESNASINDA VATANDAŞ İLE EKİPLER İLE TARTIŞMA YAŞANDI.

Asayiş 23.10.2020, 13:50
Arnavutköy’de kaçak yıkımı devam ediyor

Arnavutköy’de metruk ve yasal olmayan yapıların yıkımına başlandı. Yıkım esnasında vatandaş ile ekipler ile tartışma yaşandı.

Arnavutköy’de metruk ve yasal olmayan yapılar ile ilgili ekipler, vatandaşlara yapıları boşaltmaları ve yıkmaları için süre verdi. Yıkım kararı çıkmış ve süreleri dolan yapılar bugün Arnavutköy Belediyesi’ne bağlı yapı kontrol ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan kontroller doğrultusunda evlerin boşaltılıp yıkılmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından yıkıma başlandı. Yıkım esnasında yapısının başına gelen vatandaş ile tartışma yaşadı.

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