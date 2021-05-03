banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!

Arnavutköy’de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın

Arnavutköy’de gece saatlerinde izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş yerinde büyük hasar oluştu.

Asayiş 03.05.2021, 06:24
3
Arnavutköy’de izolasyon malzemeleri üretimi yapılan fabrikada yangın

Arnavutköy’de gece saatlerinde izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş yerinde büyük hasar oluştu.

Olay, saat 05:00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, izolasyon malzemeleri üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken iş yerinde büyük hasar oluştu. Olayda yaralanma veya can kaybı ise yaşanmadı.
Yorumlar (0)
23°
açık