Arnavutköy’de iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Arnavutköy’de çeşitli aparatlar ile girdikleri iş yerinden 15 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlardan biri polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin temkinli bir şekilde iş yerine girdikleri ve el çabukluğu ile elektronik eşyaları çaldıkları görüldü.

Olay 3 Mart günü sabah saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 erkek şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla iş yerine girdiği, iş yeri içerisinden 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. İş yeri sahibi zararının yaklaşık 15 bin TL olduğunu belirtti.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında, Y.Ç. isimli şahıs 6 Mart günü Hadımköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ç. ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere 2 şahsın temkinli bir şekilde iş yerine doğru ilerlediği ve el çabukluğu ile elektronik malzemeleri çaldıkları anlar yansıdı.