Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı

Arnavutköy’de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarının yaşandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralıları kurtarmak için çalışan bir itfaiye eri, araçtan kurtardığı yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 34 DTM 59 plakalı otomobil ile 14 EK 334 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafikteki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi ise sıkıştıkları yerde yardım bekledi.

İtfaiye eri yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alıp yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılan 8 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise, araçtan kurtardığı bir yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları ise sürüyor.