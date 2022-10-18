Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Arnavutköy’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Ekiplerin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor.