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Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Arnavutköy’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Asayiş 18.10.2022, 23:25
Arnavutköy’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Ekiplerin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor.