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Arnavutköy’de hurdalık alan alev alev yandı

Arnavutköy’deki hurdalık alan bir anda tutuşarak alev alev yandı. Hurdalığın bulunduğu mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 21.08.2022, 15:32
Arnavutköy’de hurdalık alan alev alev yandı

Arnavutköy’deki hurdalık alan bir anda tutuşarak alev alev yandı. Hurdalığın bulunduğu mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Nilsu Sokak’taki bir hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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