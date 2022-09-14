Arnavutköy’de hafriyat kamyonu otomobile çarpıp yan yattı

Arnavutköy’de otomobil ile hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafriyat kamyonu yan yattı. Kamyondan devrilen hafriyat yolu kapattı. Kapanan yol ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Bağlantısı noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil bağlantı noktasından dönerek İstanbul Havalimanına gitmek istediği esnada seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaklaşık 200 metre sürüklenen hafriyat kamyonu yan yattı. Yan yatan kamyonda bulunan hafriyat yola döküldü. Yola dökülen hafriyat nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza da herhangi bir yaralanma olmadı. Otomobil de bulunan 2 kişi ise başka bir araçla havalimanına devam etti.

“Kaza yeri ve kapanan yol drone ile görüntülendi”

Kaza sonrasında bağlantı yolu trafiğe kapatılırken yolu kullanmak isteyen araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Kaza yeri, kapanan yol ve çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.