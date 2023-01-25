Arnavutköy’de hafriyat kamyonu devrildi

Arnavutköy’de kaygan zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyonun içinde bulunan 2 kişiden biri araçta sıkıştı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy - Haraççı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Yanan yönetimindeki 34 BFF 421 plakalı hafriyat kamyonu kaygan zemin nedeni ile cadde üzerinde kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonette bulunan sürücü araçtan kendi imkanları ile çıktı. Cem Aras ise araçta sıkıştı. Aras, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın kurtarılma ve hastaneye sevk anları görüntülenirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.