Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Arnavutköy’de kaçak moloz dökümünü önlemek amacıyla hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Dron da kullanılan denetimde uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücülere göz açtırılmadı.

Arnavutköy’de kaçak moloz dökümünün önüne geçmek amacıyla yapılan denetimler devam ediyor. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Hadımköy başta olmak üzere hafriyat kamyonlarının geçiş güzergahı olan noktalarda uygulama yaptı. Dron ile havadan da desteklenen denetimlerde kaçmak isteyen hafriyat kamyonu sürücülerine göz açtırılmadı.

"Ocak ayından bu yana yüzde 90 oranında kaçak dökümü önledik"

Gün boyu devam edecek denetimlere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ve İBB Çevre Koruma, Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Dinçer de katıldı. Denetimlerle ilgili konuşan Dinçer, "İstanbul’da kaçak dökümleri önlemek için sürekli denetimler yapılıyor. Bugün de hafriyat sirkülasyonunun en yoğun olduğu Arnavutköy’de denetimler gerçekleşiyor. Eş zamanlı yapılan denetimlerde hem İBB Çevre Koruma ekipleri, hem zabıta hem de emniyet ekiplerimiz ile ortak denetimler gerçekleştiriyoruz. Belgeleri tamam olan kamyon sürücüleri devam edebiliyor ancak belgeleri tam olmayan sürücülere ceza yazılıyor. İstanbul’da bu ciddi bir sorundu, denetimleri çok arttırdık ve inanılmaz bir azalma var şu anda kaçak dökümlerde. Bu sene ocak ayından bu zamana kadar 2 bin 500 denetim gerçekleşti. Bu denetimler sırasında bin 500 sürücüye de yaptırım uygulandı. Dronlar ve kamera sistemleri ile de takipler sürekli oluyor. Araçlarda ise takip sistemi var, nerede damper açtığını görebiliyoruz. İstanbul’da en çok kaçak dökümün olduğu bölge Arnavutköy, Deliklikaya ve Başakşehir bölgesi. Bu bölgede şu an denetimlerin yapıldığı Arnavutköy’de yüzde 90 azalma kaydettik" şeklinde konuştu.

Hafriyat kamyonu şoförü Recep Öztürk, "Denetimlerin özellikle köşelerde arttırılması lazım. Bu denetimler çok güzel. Kaçak döküm yapan kişilerin yaptığı şey hainlik, çünkü kaçak döküm topluma zarar" dedi.