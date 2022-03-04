Arnavutköy’de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Arnavutköy’de bakanlığın duyurusunun ardından yurt genelinde yapılan deprem haftası deprem tatbikatı gerçeği aratmayacak şekilde yapıldı. 99 okul ve kurum da 69 bin 400’ü öğrenci toplamda 70 bin kişinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Nefes kesen tatbikat havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de Deprem Haftası nedeni ile eş zamanlı şekilde 69 okul ve kurum da deprem tatbikatı yapıldı. Yapılan tatbikata İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir Bülent Şerifler, Arnavutköy’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tatbikatta okullarda bulunan öğrenciler verilen uyarı sirenlerinin ardından okuldan tahliye edilerek güvenli alanlara taşındı. Arnavutköy’de ortalama bir okulun tahliye süresi 2 dakika olarak belirlendi.

Senaryoya göre mahsur kalanlar kurtarıldı

Gerçeğini aratmayan tatbikatta nefes kesen görüntüler oluştu. Okulların tahliyesi sonrasında senaryo gereğince okuldan çıkış yapamayan öğrenciler Arnavutköy Belediyesine bağlı gönüllü arama kurtarma ekibi ARKUR personelleri ve İtfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları adeta nefesleri keserken drone ile havadan görüntülendi.

Afetlere hazırlık mutlak gereklidir

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bu bir ön hazırlık ve ön çalışma bu konuda belediye ekiplerimiz ve itfaiye son derece başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Afetlere hazırlık mutlak gereklidir kurumlar el birliği ile farkındalık oluşturmak için çocukların böyle bir durumda ne yapması gerektiği ile ilgili en önemli kurumlar olan okullarda gerçekleşen başarılı bir tatbikattı. Bizim ekibimiz eğitimlerini tamamlamaya devam ediyorlar ve yurt genelinde olan bir çok etkinliğe katıldılar arkadaşlarımız belediyemizin çalışanları mesai arkadaşımız ve bu konuda gönüllüler inşallah bu sayıyı daha da geliştireceğiz” dedi.