Arnavutköy’de geniş kapsamlı trafik uygulaması, kurallara uymayanlara ceza yağdı

Arnavutköy’de ilçe genelinde kurulan uygulama noktaları ile geniş kapsamlı trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan hafriyat kamyonları ve araçların tek tek evrakları kontrol edilirken eksiklikleri bulunanlara ceza yazıldı.

Arnavutköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri tarafında ilçenin farklı noktalarında uygulama noktaları kuruldu. Kurulan uygulama noktalarına giren hafriyat kamyonları ve araçların evrakları tek tek sorgulandı. Eksiklikleri bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmayan sürücüler de cezadan kurtulamadı

Yapılan uygulamalar kapsamında emniyet kemeri takmadan uygulama noktasına giren veya daha sonradan emniyet kemeri taktığı tespit edilen araç sürücülerine de ceza yazıldı. Gün boyu devam eden denetimler ilçenin farklı noktalarında uygulanmaya devam edecek.