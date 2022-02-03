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Arnavutköy’de eşi ile arkadaşını öldüren sanık hakkında mütalaa

Arnavutköy’de eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış, müebbet ve 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Asayiş 03.02.2022, 15:25
Arnavutköy’de eşi ile arkadaşını öldüren sanık hakkında mütalaa

Arnavutköy’de eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış, müebbet ve 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Arnavutköy’de eşi Elif Yılmaz’ı (30) ormanlık alanda öldürüp, daha sonra bir apartmana gelerek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Emre Erdoğan’ı (32) aynı silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Ersin Yılmaz’ın (29), iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Yılmaz ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan deliller doğrultusunda sanığın maktullere ateşli silahla birden fazla kez ateş ettiği ve öldürdüğü kaydetti. Yaşanan olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığının belirtildiği mütalaada, maktul Elif Yılmaz’ı öldürmeden önce çektiği videoyu akrabasına göndermesinin tek başına tasarlama şartı oluşturmayacağı aktarıldı. Savcılık mütalaasında, sanığın maktul Elif Yılmaz’a yönelik eyleminden dolayı ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, maktul Emre Erdoğan’a yönelik eylemlerinden dolayı ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ersin Yılmaz, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederken, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Nilda Baltalı, mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Tarafların avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanık Ersin Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Yılmaz’ın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, eşi Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan’ı öldürmek suçlamalarında susma hakkını kullandığını belirtmesi dolayısıyla savunmasının alınamadığı aktarıldı. İddianamede, Yılmaz’ın telefonunda iki adet video bulunduğu, bu video kayıtlarında maktul Elif Yılmaz’a şüpheli Ersin Yılmaz’ın diğer maktul Emre Erdoğan ile kendisini aldatıp aldatmadığına ve Emre Erdoğan ile ilişkisi olup olmadığına dair sorular sorduğunu, maktulün onaylaması ve korktuğunu söylemesi sebebiyle, ilişkilerini kendisine ve ağabeylerine neden söylemediğini sorduğu, maktulün korkmuş vaziyette iki dizi üstünde şüphelinin sorularına cevap verdiği görüntülerin bulunduğu belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin Elif Yılmaz’a karşı ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla, Emre Erdoğan’a karşı ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapsi talep edildi.

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