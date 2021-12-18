Arnavutköy’de dolu yağışı etkili oldu

Arnavutköy’de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde şiddetli şekilde yağan dolu, vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde şiddetli şekilde yağan dolu yağışı, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yağış sonrasında etrafın beyaza büründüğü görüldü.