Arnavutköy’de devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi

Arnavutköy’de yol çalışmasını geç fark eden kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Devrilen kamyonda bulunan sürücü sıkıştığı yerden dakikalar süren çalışma sonucunda çıkartılırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Bektaş Döner kontrolündeki 34 MGD 67 kamyon Kiptaş konutları mevkiine geldiği esnada sürücünün yol çalışmasını fark edememesi sonucunda yaptığı ani manevra üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yağışlı havanında etkisiyle cadde üzerindeki viyadükte yan yattı. Yan yatan kamyon içerisine sıkışan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre ve trafik güvenliğini sağlarken araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolun Hadımköy istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

“Çalışmaya denk gelince frene bastı otomatik olarak kaydı”

Kaza anını gören Yüksel Binici, “Arnavutköy Çevre Yolu burası, Hadımköy istikametine bağlantı yolu aynı zamanda. Araçlar yol temizlemek için arkasına ışıkları takılı şekilde durmuşlardı ama yeterli önlem ve yol güvenliği yoktu. Kamyon çalışmaya denk gelince frene bastı otomatik olarak kaydı ve yan yattı havada yağışlı oda etkiledi tabi. Araçta zaten yüksek damperli hurda aracı.” Şeklinde konuştu.