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Arnavutköy’de dere taştı...Yol kullanılamaz hale geldi, ahırları su bastı

Arnavutköy’de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış Haraççı Mahallesi’nde bulunan dereyi taşırdı. Taşan dere yolları kapattı gece saatlerinde bazı araçlar sürücüleri ile birlikte yolda mahsur kalırken sabah saatlerinde ise ahırları su bastı. İş yeri sahipleri su basmak üzere olan işyerleri için yardım istedi.

Asayiş 08.02.2022, 14:01
Arnavutköy’de dere taştı...Yol kullanılamaz hale geldi, ahırları su bastı

Arnavutköy’de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış Haraççı Mahallesi’nde bulunan dereyi taşırdı. Taşan dere yolları kapattı gece saatlerinde bazı araçlar sürücüleri ile birlikte yolda mahsur kalırken sabah saatlerinde ise ahırları su bastı. İş yeri sahipleri su basmak üzere olan işyerleri için yardım istedi.

Gece saatlerinde Arnavutköy’de etkili olan yağış Haraççı Mahallesi’nde bulunan derenin taşmasına neden oldu. Gece aniden taşan ve yolu kullanılamaz hale getiren dere araçların mahsur kalmasına neden olurken sabah saatlerinde de ahırları su bastı yollar kullanılamaz hale geldi muayene istasyonuna gitmek isteyen araçlar geri dönerek alternatif yolları kullanmaya çalıştı. Bazı iş yerleri ise su baskını ile burun buruna geldi. İş yeri sahipleri, “müdahale edilmezse bir iki saate su basacak” diyerek isyan etti. Yaklaşık 3 metre yüksekliğe oluşan su çevredeki vatandaşlara da tehlike saçtı.

Müdahale edilmezse su basacak, her sene aynı

Derenin yanında bulunan cadde de dükkanı bulunan ve su basmak üzere olan Mesut Tunç, “İSKİ yapmış olduğu çalışmalar sonucunda giderleri tıkadı ve suyu tahliye edemiyor en ufak yağmur yağsa her tarafı su basıyor. İçeride hayvanlarımız var işyerimiz var. Her tarafı su basıyor. Geçen sene itfaiyenin tutmuş olduğu rapor var. Her sene aynı yani ama kimse gelip bizimle ilgilenmedi. Muayene istasyonuna gelip muayene olan araçlar geri dönene kadar perişan oluyorlar zaten. Gördüğünüz gibi burası havuza dönmüş durumda. Bir saat daha yağış devam ederse ve kimse ilgilenmezse dükkanımı tekrar su basacak hayvanlarımız ve eşyalarımız suyun altında kalacak” dedi.

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