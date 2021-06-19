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Arnavutköy’de dere taştı: Bodrum katında bulunan 4 daireyi su bastı

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir binanın bodrum katındaki 4 daireyi su bastı. Suyun yüksekliği 1 metreyi bulurken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Asayiş 19.06.2021, 16:30
Arnavutköy’de dere taştı: Bodrum katında bulunan 4 daireyi su bastı

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir binanın bodrum katındaki 4 daireyi su bastı. Suyun yüksekliği 1 metreyi bulurken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu Karlıbayır Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında 4 daireyi su bastı. O sırada dairede bulunanlar büyük korku yaşadı. Suyuk yüksekliği 1 metreyi buldu. Dairelerdeki eşyalar ise suda yüzerken, bellerine kadar olan suya giren vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Onlara apartmandaki komşuları yardım etti. Bu sırada yere yığılan bir daire sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Yollar göle döndü

Öte yandan Arnavutköy civarında etkili olan sağanak yağış cadde ve yol kenarlarını göle çevirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda kalırken, yağıştan dolayı bir minibüsün kapısı bozuldu. Minibüs kapısı açık bir şekilde seyir etmek zorunda kaldı. Bir marketi de su bastı.
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