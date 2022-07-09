Arnavutköy’de çocukların oyun oynarken yaktığı baraka küle döndü

Arnavutköy’de sokakta oynayan çocukların yanlışlıkla yaktığı baraka küle döndü. Yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın dün İslambey Mahallesi Gülbeyaz Sokak üzerinde bulunan bir barakada çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların yaktığı baraka kısa sürede alev aldı. Yanan baraka yan binada yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı . İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, müştemilatta bulunan boya ve kimyasal maddeler zaman zaman patladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Depo olarak kullanılan alanın sahibi Hakan Zengin, “Burada çocuklar arkada oynarken yangın çıkmış, bu tarafa doğru sıçramış. İtfaiyeyi aradık, hemen geldiler şu anda söndü. Herhangi bir zarar gören olmadı. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti” dedi.