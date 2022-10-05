Arnavutköy’de çıkan yangında ölen otizmli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Arnavutköy’de yangında hayatını kaybeden otizm hastası Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz gün Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokakta bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden otizm hastası 13 yaşındaki Abdullah Kurdi için bugün Arnavutköy 2. Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, ailesi ve akrabaları katıldı. Cenaze töreninde Abdullah Kurdi’nin ailesi göz yaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Kurdi’nin cenazesi Arnavutköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.