Arnavutköy’de çayırlıkta otlayan hayvanlara bıçaklı saldırı: 7 hayvanı bıçaklayıp kuyruklarını kestiler

Anavutköy’de Ayşe ve Recep çiftinin geçim kaynağı olan büyükbaş hayvanlar otlaması için çayırlık alana salındı. 1 gece ahıra dönmeyen hayvanlar ertesi gün bıçaklanmış, kuyruğu kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılmış şekilde bulundu. Hayvanlarının tedavisi için veteriner çağıran yaşlı çift, "Bunu yapan Allah’ından bulsun” dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan ahırda 7 tane büyükbaş hayvana bakan Ayşe Şahin ve eşi Recep Şahin, hayvanların otlaması için çayırlık alana saldı. O gece ahıra geri dönmeyen hayvanlarını merak eden yaşlı çift ertesi gün hayvanlarını bıçak darbeleri ile yaralanmış, kuyruğu kesilmiş ve derin yaralan açılmış şekilde buldu. Hayvanlarını o halde gören çift hemen veteriner çağırarak tedavilerini yaptırdı. Hayvanları kimin ve neden bu hale getirdiği bilinemezken geçimini hayvancılık ile sağlayan çift, "Bunu yapan Allah’ından bulsun” dedi.

Zarar gören hayvanları ile ilgili konuşan Ayşe Şahin, “Hayvanlarımız kaybolmuştu. Bir gece geri gelmediler. Sabah gördüğümüzde hayvanlarımız hep kesilmiş ve çeşitli yerlerinden yaralanmış olarak bulduk. Bulduğumuzda çok üzüldük gerçekten ve hemen veteriner çağırıp tedavi ettirdik. Onlar bizim hem geçim kaynağımız hem de yaşama sebebimiz hayvanları sevmesek burada ne işimiz var. Yapanlar ile ilgili de ne diyeyim gerçekten vicdanları yok ve aklıma diyecek bir şey gelmiyor. Bir tanesinin kuyruğunu kesmişler birini 2 yerinden bıçaklamışlar. Şüphelendiğimiz birisi yok ama hangi bölgede gezdiği belli hayvanların. Bir gece kalmışlar sabah o halde bulduk ve kaldıkları yerde kamera çalışmıyormuş şarteller inikmiş” diye konuştu.