Arnavutköy’de çatıda tehlikeli kar temizliği kamerada

Arnavutköy’de 2 kişinin tehlikeli çatı temizliği cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 6 katlı binanın çatısına çıkan iki kişiden biri iple bağlanarak çatıdaki karı kürekle temizlerken, ipin ucundaki diğer kişi de arkadaşını tuttu.

Arnavutköy Merkez Mahallesinde iki arkadaş, 6 katlı binanın çatısındaki karı temizlemek için kolları sıvadı. İple bağlanan kişi, çatının ucuna kadar gelerek kürekle çatıdaki karı aşağıya atarken, ipin ucundaki diğer kişi de düşmemesi için arkadaşını tuttu. İki arkadaşın tehlikeli kar temizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.