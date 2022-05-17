banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!
Arnavutköy Haraççı’da bulunan plastik fabrikasında yangın!

Arnavutköy’de büyük fabrika yangını

Arnavutköy’de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Söndürme çalışması sırasında yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşçiler ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Asayiş 17.05.2022, 10:45
Arnavutköy’de büyük fabrika yangını

Arnavutköy’de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu fabrikadaki yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Söndürme çalışması sırasında yaralanan bir itfaiye eri ile dumandan etkilenen bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. İşçiler ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak’ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 21 metrekare alan üzerindeki fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyulurken, yangın yandaki fabrikaya da sıçradı. Fabrikadan yükselen kara dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt’tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Bu sırada bir vatandaş yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı fabrikadaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Ekmek teknesi yanarken ağladı

İşbaşı yapmak üzere servislerle fabrikaya gelen işçiler, ekmek teknelerinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Oldukları yere yığılan işçiler, iyi bir haberin gelmesi için bekledi.

Fabrikasının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında Arnavutköy itfaiyesinden bir personel kafasına düşen bir cisim ile yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"İşimize kavuşmayı bekliyoruz"

Nevse Ayar isim işçi, "Sabah geldiğinde yanıyordu. Yangından etkilenen arkadaşımız yok. Mesai saatinin dışında çıktı. İşimize kavuşmayı bekliyoruz. Ekmek teknemiz yandı. Hüzünlüyüz" dedi.

Yangını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamayan Badegül Sürücü, "10 senedir burada çalışıyorum. İşbaşı yapmadan duyduk. Geldiğimizde başlamış. Önceden çalışan bir arkadaşım bizi aradı yangını haberi verdi. Bekçi itfaiyeyi aramış. Asansörden fark etmişler. Arkadaşlar yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etmiş. Dumandan etkilenmiş.

Kızılay’dan gıda yardımı

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kızılay da vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine gıda desteği verdi. Kızılay ekipleri, itfaiye ekiplerine vatandaşlara su, maske, ayran, yoğurt dağıtımı yaptı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık