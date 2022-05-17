Arnavutköy’de büyük fabrika yangını: Alev alev yanan fabrikadan patlama sesleri duyuldu

Arnavutköy’de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları da dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak’ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt’tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.