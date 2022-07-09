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Arnavutköy’de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor.

Arnavutköy’de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor.

Asayiş 09.07.2022, 17:56
Arnavutköy’de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor.

Arnavutköy’de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor.

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