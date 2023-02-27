Arnavutköy’de bir kadının cep telefonun gasp eden şahıs yakalandı

Arnavutköy’de bir kadının cep telefonunu konuşma bahanesiyle alıp çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonla konuşur gibi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10.01.2023 tarihinde Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde A.K. isimli kadın şahsın cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K. isimli kadının yolda yürüdüğü sırada bir şahsın cep telefonunu konuşma bahanesiyle istediği öğrenildi. Cep telefonunu alan şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlaşıldı. Çalışmaların devamında, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkal bilgilerinden kimlik bilgisini tespit etti. V.K. isimli şahıs 13.02.2023 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusunda çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs, "Gasp” suçundan 14.02.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin telefonla konuşur gibi yaptığı anlar kameraya yansıdı.