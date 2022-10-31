Arnavutköy’de bir gecekonduda korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde gece saatlerinde bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede gecekonduyu etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gecekondunun yanma anı ve vatandaşların panik anları anbean görüntülendi.

Yangın, gece saat 00.20 sıralarında Merkez Mahallesi, Dağgülü Sokak’ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede gecekonduyu etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alev topuna dönen gecekonduyu dakikalar süren çalışma sonucunda söndürebildi. Yaşanan panik anları ve gecekondunun yanma anları anbean görüntülendi.

“İçeride yaşlı ve çocukların olduğu söyleniyor şu an belli değil”

Yangının çıktığı ilk andan itibaren olay yerinde bulunan vatandaş Ejder Dengiz, “Biz alevlerin çıktığını gördük direkt buraya geldik itfaiye ekiplerine haber verdik içeride yaşlı ve çocukların olduğu söyleniyor ama henüz belli değil biz alevleri görünce korktuk.” dedi.