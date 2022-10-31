Arnavutköy’de bir gecekondu alevlere teslim oldu, yangın alanına çok sayıda ekip sevk edildi

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, bugün saat 00.15 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi, Dağgülü Sokak’ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.