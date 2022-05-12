Son Dakika
En az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılarında vatandaşlık alabilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Arnavutköy’de bir binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Arnavutköy’de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Asayiş 12.05.2022, 23:33
Arnavutköy’de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi. Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar kablolardaki patlamalar nedeniyle, binayı boşalttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
(MB-